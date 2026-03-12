Canlı
        Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı

        Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı

        Samsun'da okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Bocce İl Şampiyonası genç erkekler müsabakaları Alaçam ilçesinde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:01
        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen il şampiyonasında Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.


        Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

        Kaymakam Fatih Kayabaşı, şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupalarını verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

