Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı

Samsun'da okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Bocce İl Şampiyonası genç erkekler müsabakaları Alaçam ilçesinde düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen il şampiyonasında Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı. Kaymakam Fatih Kayabaşı, şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupalarını verdi.

