        Samsun'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

        Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Samsun'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

        Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda katılımcılar hurma, su, çorba ve zeytinle iftar yaptı.

        Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, burada yaptığı konuşmada, mütevazı olarak hazırladıkları sofrayla dünyadaki bütün mazlumların acısını ve kaderini hissetmeye çalışacaklarını söyledi.

        İHH'ya destek verenlerin her ay 152 bin yetimin duasını alıp yüzünü güldürdüğünü anlatan Yeşil, "Yemen'deki, Arakan'daki, Sudan'daki kardeşleriniz sizlere dua ediyor. Aynı zamanda Gazze'de bir umut oldunuz. Oradaki mücadeleye, azme, insanlığa bir onur oldunuz." dedi.

        Program, iftarın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler

        Benzer Haberler

        Samsun'a 1,8 milyar lira bütçeli 162 eğitim yatırımı kazandırıldı
        Samsun'a 1,8 milyar lira bütçeli 162 eğitim yatırımı kazandırıldı
        Samsun'da eğitime 1,8 milyar liralık yatırım
        Samsun'da eğitime 1,8 milyar liralık yatırım
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi
        14 Mart'ta hekimlere anlamlı teşekkür
        14 Mart'ta hekimlere anlamlı teşekkür
        Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı
        Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı