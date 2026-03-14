        Samsun'a 1,8 milyar lira bütçeli 162 eğitim yatırımı kazandırıldı

        Samsun Valiliği, 2023-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 1 milyar 879 milyon lira bütçeli 162 Milli Eğitim Bakanlığı yatırımının şehre kazandırıldığını bildirdi.

        Giriş: 14.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle geleceğin teminatı çocukların daha kaliteli eğitim alması ve başarı çıtasını en üst seviyeye taşımak amacıyla derslik sayısının artırılmasından okulların modernizasyonuna kadar her alanda yatırım seferberliği yürütüldüğü belirtildi.


        Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri okul ve sınıf ortamları oluşturmak, eğitim kalitesini yükseltmek hedefiyle 2023-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 1 milyar 879 milyon lira bütçeli 162 Milli Eğitim Bakanlığı yatırımının şehre kazandırıldığı aktarılan açıklamada, "YİKOB tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarından 31'i temel eğitim, 8’i devlet, 123’ü de güçlendirme yatırımlarını kapsamaktadır. Anaokulu, özel eğitim anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını kapsayan temel eğitim yatırımlarının 22’si tamamlanmış, 6’sının inşaatı devam etmekte, 3’ü proje ve ihale aşamasında. Fen lisesi ve pansiyon, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, özel eğitim okulu, imam hatip lisesi ve pansiyon, mesleki teknik atölye, spor salonu, öğretmenevi ve akşam sanat okullarını kapsayan devlet yatırımları hayata geçmektedir." ifadelerine yer verildi.


        Güçlendirme yatırımlarının ise 109’unun tamamlandığı, 3’ünün inşaatının devam ettiği, 11 yıkım işinin ise proje ve ihale aşamasında olduğu anlatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:


        "Ayrıca 3 okul da güçlendirme için 2025 yılında tahkik kapsamına alınmıştır. Yine YİKOB tarafından yürütülen 12 milyon 638 bin liralık 7 eğitim yatırımı onarım projesinden 6’sı tamamlanmış olup, 1’inin yapımı devam etmektedir. 2025 yılında yürütülen büyük onarım işleri kapsamında ise 133 okul ve kurumun onarımı planlanmış, Bakanlıkça tahsis edilen 90 milyon lira ile 107 okul veya kurumun onarımı tamamlanmış, 26 okul veya kurumun onarımı devam etmektedir. 2026-2028 dönemi için teklif edilen 17 temel eğitim yatırımı ve 13 devlet yatırımı da Bakanlık değerlendirmesindedir. Samsun’a gösterdikleri yakın ilgi ve gelişimi noktasında yatırım ve her alanda önemli destek ile büyük katkı sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kabinemizin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve Samsunlu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Gazze'de kum fırtınası
        Gazze'de kum fırtınası
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Samsun'da eğitime 1,8 milyar liralık yatırım
        Samsun'da eğitime 1,8 milyar liralık yatırım
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi
        14 Mart'ta hekimlere anlamlı teşekkür
        14 Mart'ta hekimlere anlamlı teşekkür
        Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı
        Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı
        Samsunspor, hakaret ve tehdit paylaşımları için 137 kişi hakkında hukuki iş...
        Samsunspor, hakaret ve tehdit paylaşımları için 137 kişi hakkında hukuki iş...