        Tıbbi sülük avcılığı için soğuk suyun içinde saatler geçiriyor

        Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde tıbbi sülük avcılığı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Belgesi olan avcılar, bölgedeki sulak alanlardan topladıkları sülükleri satarak ek gelir elde ediyor.

        Tıbbi sülük avcılık belgesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün belirlediği kota ve kurallar çerçevesinde alınıyor. Belgesiz olarak sülük toplayanlar ise ağır para cezalarına çarptırılıyor.

        Damar tıkanıklıkları, varis, eklem kireçlenmesi, romatizmal ağrılar, migren, fıtıklar, sedef, egzama gibi cilt hastalıkları ve mikrocerrahi sonrası kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanıldığı bilinen sülükler, insan sağlığına uygun hale getirildikten sonra tedavi amaçlı kullanılıyor. Uzmanlar ise sülük tedavisinin, Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip hekimlere, steril şartlarda yaptırılması uyarısında bulunuyor.

        Tıbbi sülük avcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kota ve kurallar çerçevesinde 1 Eylül-14 Mart tarihleri arasında sulak alanlarda sülük topluyor.

        Sulak alanlara sahip Doyran Mahallesi'nde sülük toplayanlardan biri de 42 yaşındaki Şakir Koca. Avcılığa izin verilen dönemin önemli kısmı kış aylarına denk gelirken sülük avcıları soğuk suyun içinde saatlerce sülük arıyor.

        Koca, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştığını, sülük toplayarak geçimine katkı sağladığını söyledi.

        Arkadaşlarıyla sahada sülük topladıklarını belirten Koca, gerekli izinleri daha önce aldıklarını anlattı.

        Yaptıkları iş zor olsa da gelir elde ettikleri için sürdürdüklerini belirten Koca, "Çocukluktan beri burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bunun yanında arkadaşlarla birlikte sülük topluyoruz. Daha önce su ürünlerinden belgelerimizi aldık. Topladığımız sülükleri ilaç firmalarına ve sağlık alanında kullanılan yerlere gönderiyoruz." dedi.

        Doyran Mahallesi çevresindeki sulak alanlarda geçmiş yıllarda sülüğün daha fazla olduğuna işaret eden Koca, "Eskiden burada sülük çok daha fazlaydı. Meralardaki sular tahliye olmadığı için sülük sayısı azaldı. Sülüklerin çoğalması için meralardaki sularımızın tahliye olması gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

