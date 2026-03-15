Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 15.03.2026 - 16:10
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (58) gözaltına alındı.
FETÖ hükümlüsü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
