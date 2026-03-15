Samsun'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 18 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, "basit yaralama" suçundan 18 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D.'yi (30) saklandığı adreste yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında 22 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

