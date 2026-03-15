Samsun'da 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 7 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (26) gözaltına alındı.



Şahsın ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından da ifadesinin alınmasına yönelik arandığı belirlendi.



Toplam 22 suç kaydı bulunduğu tespit edilen hükümlü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

