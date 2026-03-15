Samsunspor - Zecorner Kayserispor maçının ardından

Tredyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, "Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz," dedi.



Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıdaki oyunun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.



İkinci yarı çok iyi oynadıklarını anlatan Moe, "İlk yarıda kazandığımız topları çabuk verdik. İlk yarı planladığımızın dışında geçen bir yarıydı. İkinci yarı tam tersi oldukça iyi başladık. Fırsatlar oluşturduk. Sahada olduğumuzu herkese gösterdik." ifadesini kullandı.



Moe, ikinci yarıda net pozisyonlar ürettiklerini anlatarak, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.







