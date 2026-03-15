        Samsunspor - Zecorner Kayserispor maçının ardından

        Tredyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, "Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz," dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 22:46 Güncelleme:
        Samsunspor - Zecorner Kayserispor maçının ardından

        Tredyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, "Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz," dedi.

        Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıdaki oyunun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

        İkinci yarı çok iyi oynadıklarını anlatan Moe, "İlk yarıda kazandığımız topları çabuk verdik. İlk yarı planladığımızın dışında geçen bir yarıydı. İkinci yarı tam tersi oldukça iyi başladık. Fırsatlar oluşturduk. Sahada olduğumuzu herkese gösterdik." ifadesini kullandı.

        Moe, ikinci yarıda net pozisyonlar ürettiklerini anlatarak, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

