Samsun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. ​Muhammed Osma (26) yönetimindeki 60 ZL 389 plakalı traktör, Karlı Mahallesi'ndeki tarlada devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Osma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada traktörde bulunan ve yaralanan A.E. (45) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.