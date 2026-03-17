        Havza'da berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi erkek kuaförlerine yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram tıraşlarını son güne bırakmak istemeyenler, berber ve kuaför salonlarında yoğunluğa neden oluyor.

        Havza'da berberlik yapan Nihat Karaçoban, bayram yaklaşırken müşterilerinin saç ve sakal tıraşı için yoğunluk oluşturduğunu anlatarak, "Özellikle hafta sonu ve mesai sonrası saatlerde işlerimiz oldukça artıyor. Bu yoğunluğu düzenleyebilmek için randevulu sistemle çalışıyoruz. Böylece hem müşterilerimiz beklemek zorunda kalmıyor hem de iş akışımız daha düzenli oluyor. Bayram öncesi bu heyecanlı telaş, biz berberler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Tüm İslam aleminin şimdiden Ramazan Bayramı’nı sağlık ve huzur içinde geçirmesini diliyorum." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

