        Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Oxford İngilizce sınavları için yetkili merkez oldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma stratejisi kapsamında dünya genelinde geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarını kampüsüne taşıyarak, bölgedeki adaylar için yeni bir sınav merkezi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Oxford İngilizce sınavları için yetkili merkez oldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma stratejisi kapsamında dünya genelinde geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarını kampüsüne taşıyarak, bölgedeki adaylar için yeni bir sınav merkezi oldu.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Oxford University Press ile imzalanan protokol çerçevesinde, OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, uluslararası geçerliliğe sahip Oxford Test of English (OTE) sınavlarının bölgedeki yetkili uygulama ve test merkezi olarak belirlendi.

        İşbirliği protokolü, OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emrah Ekmekçi ile Oxford University Press Sınavlardan Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

        - "Dünya standartlarında sınav hizmeti sunacağız"

        Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ekmekçi, bu işbirliğinin hem üniversite öğrencileri hem de bölgedeki adaylar için büyük bir kazanım olduğuna işaret etti.

        Ekmekçi, "Üniversitemizin Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda artık dünya standartlarında bir sınav hizmeti sunacağız. Bu protokol, üniversitemizin uluslararası prestijini pekiştirirken, adaylara dijital ortamda hızlı ve güvenilir bir sınav deneyimi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kurupelit Kampüsü'nde hizmet verecek OTE test merkezinde uygulanacak sınavların teknolojik altyapıyla öğrencilere sunulacağına işaret eden Ekmekçi, şunları kaydetti:

        "Merkezde, tamamen dijital, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dijital ortamda test edilecek. Sınav sonuçları sadece 5 iş günü içinde açıklanacak. Oxford Test of English sınavı, ÖSYM tarafından tanınan sınavlar listesinde yer aldığı için akademik başvurularda ve hazırlık muafiyetlerinde geçerli olacak."

        Yeni kurulan merkez sayesinde Samsun ve çevre illerdeki adaylar, uluslararası sertifika almak için başka şehirlere gitmek yerine OMÜ bünyesindeki bu merkezi kullanabilecek.


        Sınava girmek isteyen adayların, başvuru ekranında sınav merkezi olarak "OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu" seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

        Öte yandan, sınav takvimi ve başvuru detaylarına ilişkin bilgiler, yakın zamanda Yabancı Diller Yüksekokulunun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Oxford İngilizce sınavları için yetkili mer...
        Başkan Kurnaz: "Paylaşmak en büyük zenginliğimiz"
        Samsun'da minibüs motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        OMÜ'lü akademisyen açıkladı: "İlişkileri büyük jestler değil küçük anlar ay...
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 8-9 Nisan'da Samsun'da
        Profesör uyardı: "Grip aşılarının etkinliği bu sezon düşük"