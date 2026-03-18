Samsun'da "Çanakkale ve İstiklal Madalyası" sergisi düzenlendi

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla "Çanakkale ve İstiklal Madalyası" sergisi düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile davetliler katıldı.



Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, katılımcılara eserler hakkında bilgi verdi.



Sergide, ebru, hat ve tezhip alanlarında hazırlanan bayrak temalı eserlerde Osmanlıca İstiklal Marşı'na yer verildi.



Çalışmalarda, Samsun'un Milli Mücadele'deki stratejik rolü ile liman kenti kimliği, istiklal madalyası ve yerel direnişin simgesi mavnacılar üzerinden kurgulanan sanat eserleriyle estetik bir anlatıma dönüştürüldü.



Sülüs (Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı) tarzında beş farklı kalem ölçüsünde, kubbe formunda dalgalı ebru kağıdı üzerine hazırlanan eserler de sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Çanakkale Şehitleri Anıtı ise akkase (geleneksel ebru sanatında kağıdın belirli bölgesinin boya almaması sağlanarak yazı veya desen oluşturulması) tekniği kullanılarak hazırlandı. Eserin taş bölümünde cesareti simgeleyen 300 kaplan gözü doğal taş kullanıldı.



Sergide ayrıca, 18 Mart Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerlerin anısına, "Çanakkale geçilmez" ruhunu yansıtmak amacıyla hazırlanan diorama (üç boyutlu modelleme) çalışması da yer aldı.



