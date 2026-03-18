        Samsun'da "Gençler Ecdadı Unutmadı" temalı anma programı düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla "Gençler Ecdadı Unutmadı" temalı anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Bafra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında genç gönüllüler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bafra Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri, Bafra Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Ardından Bafra Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon'da devam eden programda, öğrenciler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi, Çanakkale türküleri seslendirildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gençlere milli ve manevi değerleri aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

