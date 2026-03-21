Samsun'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, E.Y. (47) yönetimindeki 55 AEZ 095 plakalı otomobilin motor bölümünde, Sarıköy Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.