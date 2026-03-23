Samsun'da 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan bir kişinin Çarşamba ilçesinde evde saklandığı belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Şahsın saklanmasına yardım ettiği belirlenen bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
