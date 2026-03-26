Salıpazarı'nda Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.





Salıpazarı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlik, okul pansiyonunun bahçesinde düzenlendi.





Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların çoğaltılması amacıyla çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.



Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan öğrencilerle çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizle pansiyon bahçemizi ağaçlandırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla bu etkinlik düzenledik. Daha yeşil bir Salıpazarı için çalışmalarımız devam edecek." dedi.



Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.



