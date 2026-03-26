Tekkeköy Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden atletizmde başarı

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler Puanlı Atletizm müsabakalarında Tekkeköy Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri bireysel ve takım kategorilerinde derece elde etti.



İlkadım Atletizm Stadı’nda gerçekleştirilen müsabakalarda okul öğrencileri 5 branşta il birinciliği kazandı.



Müsabakalarda Muhammet Mustafa Endes 1500 ve 3000 metrede, Tolunay Akyüzlü 110 metre engelli koşu ve yüksek atlamada, Yusuf Aydın ise cirit atmada birinci oldu.



Takım kategorisinde de başarılı performans sergileyen Tekkeköy Proje İmam Hatip Lisesi, il ikinciliğini kazandı.



Okul müdürü Coşkun Yıldız, öğrencilerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan beden eğitimi öğretmenimiz Alaattin Övüç'e de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

