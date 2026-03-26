Samsun'da evinde kalaşnikof tüfek bulunan şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde kalaşnikof tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



​Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Bu kapsamda sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptığı ve silahlı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli A.C.K'nin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada kalaşnikof tüfek ele geçirildi.



Operasyonda A.C.K. gözaltına alındı.



