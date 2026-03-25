Vezirköprü'de akıl ve zeka oyunlarının ilkokul etabı tamamlandı
Vezirköprü ilçesindeki ilkokullar arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.
Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından ülke çapında bu yıl 8'incisi düzenlenecek akıl ve zeka oyunları turnuvasının Vezirköprü ayağının ilkokullar arası etabı tamamlandı.
Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte 19 ilkokuldan 83 öğrenci, 5 kategoride yarıştı.
Turnuva sonunda yapılan ödül törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı ile davetliler katıldı.
Kategorilerinde birinci olan öğrenciler, Samsun’da gerçekleşecek yarışmada Vezirköprü’yü temsil edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.