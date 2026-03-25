Ladik'te Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi ve anma programı düzenlendi.
Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan sergi ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa katılan Kaymakam Tuğçe Orhan, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.
Programa Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
