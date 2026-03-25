        Aşık Veysel Şatıroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eserleriyle anıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, düzenlenen etkinlikle anıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 18:10 Güncelleme:
        OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Türk Halk Müziği Topluluğu iş birliğinde, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, ozanın unutulmaz eserleri ve derin anlam dünyası yeniden hayat buldu.

        Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Bekir Şişman, Aşık Veysel’in hayatı, sanat anlayışı ve kaleme aldığı şiirlerin hikayeleri üzerine konuşma gerçekleştirdi. Şişman, büyük ozanın Türk kültürüne sunduğu katkılara ve eserlerinin taşıdığı kültürel değere dikkat çekti.

        Programın konser bölümünde ise öğretim görevlisi Dr. Oğuz Yılmaz şefliğindeki OMÜSEM ve Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.


        Konserde, Aşık Veysel'in hafızalara kazınan, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Güzelliğin On Para Etmez", "Ben Gidersem Sazım Sen Kal", "Dünyada Tükenmez Murat Var İmiş", "Derdimi Dökersem Derin Dereye", "Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana", "Gelmez Yola Gidiyorum" ve "Beni Hor Görme Gardaşım" eserleri seslendirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

