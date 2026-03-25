        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü Samsun'da kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Program öncesinde, günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan resim sergisi gezildi.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çetiner Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.


        Kaymakam Özgür Kaya, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, Çanakkale’de vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

        Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde görevli tarih öğretmeni Yücel Zahireci ise Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin inanç ve kararlılığının simgesi olduğunu belirterek, "Bu zafer, dünya harp tarihine altın harflerle yazılmış eşsiz bir destandır." dedi.


        Program kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Etkinlik, sinevizyon gösterimi, oratoryo, şiir dinletisi ile koro ve solo müzik performansının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"

