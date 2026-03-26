Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü öğrencileri tarım ve bilimle buluşturuyor

Samsunda lise öğrencileri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.



Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret eden Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencileri, enstitü araştırmacılarından biyolog Dr. Emel Demir eşliğinde laboratuvarları gezdi.



Bitki artıklarından pelet ve briket üretim tesisleri, enerji tarımı merkezi, Karadeniz Bölgesi'nin toprak arşivi, Türkiye'nin endemik lale türleri ve Karadeniz Bölgesi'nin meyve genetik kaynaklarını gören öğrenciler, tohumdan hasada, fidandan ağaca kadar olan süreçteki tarım uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

