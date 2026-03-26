Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.



​Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten emlak, araç kiralama ve elektronik ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.



Bu kapsamda Samsun, İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep ve Antalya'da 11 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ile banka hesaplarına el konuldu, ​9 şüpheli gözaltına alındı.



​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ekiplerin 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.



Öte yandan zanlıların mağdurları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.







