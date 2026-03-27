Vezirköprü'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasının ortaokul bölümü Vezirköprü'de tamamlandı.



Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından ülke çapında bu yıl 8'incisi düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasının Vezirköprü ayağının ortaokullar arası etabı gerçekleştirildi.



Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada 16 ilkokuldan 68 öğrenci 5 kategoride yarıştı.



Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Recep Yaylacı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Kategorilerinde birinci olan öğrenciler Samsun'da yapılacak karşılaşmalarda Vezirköprü'yü temsil edecek.







