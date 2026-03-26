Samsun'da su yüzeyine çıkan yunuslar kameraya yansıdı

Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar kameraya yansıdı. Samsun-Sinop kara yolu Yakakent ile Gerze ilçesi açıklarında yunuslar su yüzeyinde görüldü. Bir süre sonra gözden kaybolan yunuslar, ​​​​​​​balıkçı teknesindeki vatandaş kamerasıyla görüntülendi.

