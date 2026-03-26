Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 20:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çölyak hastalarına uygun gıda sunacak kooperatif üretime başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, çölyak hastalarının sağlıklı, güvenilir ve uygun maliyetli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Bafra Natura Glütensiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi faaliyete geçti.

        Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan kooperatif, hem çölyak hastalarının yaşadığı zorluklara çözüm üretmeyi hem de bölgedeki kadın istihdamını desteklemeyi hedefliyor.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, kooperatifin faaliyete başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, çölyak hastalarının yaşadığı finansal ve sosyal mağduriyeti yakından gözlemlediklerini söyledi.

        Yürüttükleri çalışma kapsamında özellikle glüten hassasiyeti olan çölyak hastalarının ciddi sorunlar yaşadığını fark ettiklerini anlatan Altınpınar, "Özellikle bir çocuğun kantinden yanlışlıkla aldığı simidi ısırdığında annesine, 'Sizin simit de çok güzelmiş' diye serzenişte bulunması bizleri çok etkiledi. Amacımız, hem temiz içerikli hem de ekonomik olarak ulaşılabilir gıdalar üretmek. Ruhsat ve analiz süreçlerini tamamlayarak en kaliteli ürünlerimizi ortaya çıkardık." dedi.

        Projenin sadece istihdam odaklı olmadığını, güçlü bir sosyal içerik taşıdığını vurgulayan Altınpınar, "Projenin fikir annesi, kıymetli eşim Şule Altınpınar'dır. Vakıf personelimizle bu işi koordine ettiler, hanımefendiler bir araya gelerek bu kooperatifi kurdular. Bu kooperatif kimisi için gıdaya ulaşım, kimisi için ekonomik kazanç, kimisi içinse dolmuş parası ifade ediyor. Çok uzak yerlerden iki üç vasıta değiştirerek üretmeye gelen kadınlarımız var. Kaymakamlık ve ilçedeki tüm kurumlarımızla başarıları için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Proje koordinatörü Şule Altınpınar ise projeyi kişisel bir farkındalık sürecinin tetiklediğini belirterek, "Özellikle katkı maddesiz, rafine şekersiz ve sağlıklı yağlardan oluşan ürünlere ulaşmakta çok zorlandım. Bu zorluğu yaşayan başkaları için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu yüzden projeye, hayatına çölyaklı olarak devam eden veya ailesinde çölyaklı bireyler bulunan kişilerle başlamak istedik." diye konuştu.

        Üç aylık deneme sürecinde tarifleri, analizleri ve paketleme detaylarını netleştirdiklerine dikkati çeken Altınpınar, sonuçta, herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği hijyenik ve sağlıklı ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

        Kooperatif başkanı Sevinç Fidan Dinç de annesinin çölyak hastası olduğunu dile getirerek, "Kadın üretimini destekleyen ve sürdürülebilir gelir hedefleyen bir kooperatif kurduk. Kaymakamımız ve eşleri Şule Hanım'ın destekleriyle ilçemizdeki hastaların problemleri ve talepleri dinlendi. Özellikle çocuk çölyaklıların yaşadığı sıkıntılar bu fikrin doğmasını sağladı. Onların sayesinde ilçemizde, bölgemizde, hatta Türkiye çapında üretim yapabileceğimiz bir alanın olması büyük bir destek." diye konuştu.

        Dinç, kendisi veya çocuğu çölyaklı 7 kadınla üretime başladıklarını belirterek, "Bu hem biz kadınlar için önemli bir istihdam hem de küçük ilçelerde bu ürünlere ulaşma imkanı olmayan insanlarımız için büyük bir adım. Eskiden teşhis aldığımızda her şeyi internetten sipariş etmek zorundaydık. Maddi ve manevi rahatlama sağlayacak bu projede çalışmak onur verici." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de "Türkiye'nin Gücü Orman" programı düzenlendi
        Vezirköprü'de "Türkiye'nin Gücü Orman" programı düzenlendi
        Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
        Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
        Kıbrıs gazisi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Terme'de akıl ve zeka oyunları turnuvasında mangala başarısı
        Terme'de akıl ve zeka oyunları turnuvasında mangala başarısı
        Samsun Barosu'ndan avukata saldırıya tepki
        Samsun Barosu'ndan avukata saldırıya tepki