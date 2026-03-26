Kıbrıs gazisi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Terme ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Kul'un cenazesi toprağa verildi. Kozluk Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Kul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi. Kul'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Törene Salıpazarı Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.