Terme'de hatıra ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında hatıra ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün organizasyonunda, Terme Orman İşletme Şefliğinin desteğiyle Terme Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler ile gönüllüler fidanları toprakla buluşturdu. "Doğaya nefes, topluma umut olmak" amacıyla düzenlenen programa, Belediye Başkan Vekili Güler Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, Orman İşletme Müdür Vekili Ahmet İlker Yolcu, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

