Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        İlkadım'da "Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale" fotoğraf sergisi düzenlendi

        İlkadım Belediyesi ile İlkadım Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış'a dair 65 fotoğrafın yer aldığı sergi, İlkadım Belediyesi hizmet binasında düzenlendi.

        Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Harekatı'nı tarihsel olarak fotoğraflarla anlatan serginin açılışına İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, belediye başkan yardımcıları, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, kurum müdürleri, öğrenciler ve belediye personeli katıldı.

        Kurnaz, Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Harekatı'nın tarihin en önemli sayfalarında yerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığının simgesi olan Çanakkale Zaferi ile Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde acı kayıplar verdiğimiz Sarıkamış Harekatı'nın fotoğraflandığı 'Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale' fotoğraf sergisini açtık. Burada Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Harekatı'nda mücadele eden Türk askerinin fedakarlığını görebiliyoruz. İki cephede de maalesef çok büyük kayıplar verildi ancak sonunda vatanımıza sahip çıkarak zafere ulaştık. Bu ve benzeri tarihi olayların gelecek nesillerimize aktarılması, son derece kıymetli ve önemlidir. Tarihimizi gençlerimize ve çocuklarımıza anlatabilmenin yolu da bu hatıralar ve belgelerdir. Bu kıymetli eserlerin arşivlenmesinde çok büyük emekleri olan Dr. emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım'a teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Benzer Haberler

