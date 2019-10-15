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Meme kanseri için farkındalık yürüyüşü Sağlık Müdürü Oruç: “Meme kanseri erken tanısı olduğu zaman ...

İHA

Samsun'da Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Meme kanseri için farkındalık yürüyüşü Sağlık Müdürü Oruç: “Meme kanseri erken tanısı olduğu zaman tedavi edilebilir”

Samsun’da Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.
15 Ekim Dünya Meme Kanseri Günü etkinlikleri kapsamında İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binası önünden başlayan yürüyüş, Samsun Bandosu eşliğinde İstiklal(Çiftlik) Caddesi üzerinden 19 Mayıs Bulvarı’na kadar devam ederek Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM) önünde sona erdi.
“Meme kanseri taramanı yaptırdın mı? Peki ya sevdiklerin yaptırdı mı?” sloganı ile yapılan yürüyüş sonunda konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç çalışmanın bir farkındalık çalışması olduğunu belirtti. Oruç, “Meme kanseri erken tanısı olduğu zaman tedavi edilebilir bir hastalık. O yüzden ne kadar erken teşhis o kadar erken tedavide erken sonuç almak için önemli. Bizim isteğimiz kadınların kendi muayenelerini kendileri yapabilmeleri, mamografilerini yapabilmeleri ve bu tanılamaları yaparak muhtemel bir meme kanserinden kurtulmalarıdır” dedi.

“Erken teşhis, tedavinin başarısı açısından çok önemli”
Dr. Öğr Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da ‘Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider’ diye bir projelerinin olduğunu belirterek, “Meme kanserinin erken teşhisi, tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Erken teşhis ile memenin korunması mümkün olmakta ve bazı durumlarda cerrahi dışında başka tedaviye bile gerek kalmamaktadır. Erken teşhiste en önemli unsur, mamografi ile tarama programlarının oluşturulması ve kadınların bu tarama programlarına düzenli olarak katılması sonucu sadece mamografide görülen ve ele gelmeyen kanserlerin yakalanmasıdır. ‘Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider’ projesiyle hem öğrenciler olsun hem vatandaşlar yönlendirme yaparak meme kanseri farkındalığını artırmak, erken davranmak tedavide bir nebze olsun öncelik sağlamasını istiyoruz” diye konuştu.
Son olarak meme kanserini simgeleyen pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

SAMSUN

15 Ekim 2019 Salı

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