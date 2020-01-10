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Havza'da “Asr-ı Saadet Gençliği” konferansı Döngeloğlu: “Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını ...

İHA

Samsun Havza Belediyesi tarafından kültürel faaliyetler kapsamında düzenlenen ve konuşmacı olarak İlahiyatçıYazar Ömer Döngeloğlu'nun katıldığı "Asrı Saadet Gençliği" konulu konferansa Havzalılar yoğun ilgi gösterdi. Döngeloğlu, "Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor. Erkeğin kadında, kadının da erkekte hakkı vardır. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor" dedi.

Havza'da “Asr-ı Saadet Gençliği” konferansı Döngeloğlu: “Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor

Samsun Havza Belediyesi tarafından kültürel faaliyetler kapsamında düzenlenen ve konuşmacı olarak İlahiyatçıYazar Ömer Döngeloğlu’nun katıldığı “Asrı Saadet Gençliği” konulu konferansa Havzalılar yoğun ilgi gösterdi. Döngeloğlu, “Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor. Erkeğin kadında, kadının da erkekte hakkı vardır. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor” dedi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen “Asrı Saadet Gençliği” konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi olarak kültürel etkinliklere devam edeceklerini belirterek, “Amacımız manevi dünyanıza bir damlada olsa renk katmak. Ruhumuzu biraz daha dingleştirmesi maksadıyla değerli hocamız Ömer Döngeloğlu’nu Dilovamıza davet ettik. Hocamız değerli anlatımları ile bizleri Asrı Saadet dönemine götürecek ve bizleri bir kez daha büyük ve önemli düşüncelere daldıracağına gönül rumuza dokunacağına inanıyorum. Onun anlatımları ile bizler bambaşka bir dünyaya gider ve oradan aldığımız örnekleri kendi hayatımızda uygulamak için birlikte çalışmanın gayretine gireriz. Şimdiden hocamıza değerli anlatımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Özdemir’in konuşmasının ardından sahne alan sanatçı Dursun Ali Erzcanlı okuduğu şiirleri ile geceye renk kattı. Şiir dinletisinin ardından İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu’nun programı başladı.

“Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor”
Döngeloğlu, “Asrı Saadet Gençliği” konulu konferansta Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabeden hatıralar paylaşarak, “O, bir güzel insandı. Acıyı, çileyi, yokluğu görmüş. Efendimiz yürüyen Kur'an'dı. O, ahlaklı, emin, güvenilir, adil bir peygamberdi. Onun insanlık yönü bir başkaydı. Onun alile yapısı çok güzeldi. Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor. Erkeğin kadında kadının da erkekte hakkı vardır. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor. O tek başına bir dünyayı değiştirdi” şeklinde konuştu.
Programın sonunda Havza belediye başkanı Sebahattin Özdemir, sanatçı Dursun Ali Erzcanlı ve Ömer Döngeloğlu’na çiçek takdim ederek kılıç hediye etti.
Programa Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN

10 Ocak 2020 Cuma

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