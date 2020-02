Bir milyon kitap için ilk bağışlar toplandı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti projesi kapsamında yapılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde hedeflenen kitap bağışları bugün toplanmaya başlandı.

Samsun Valiliğinde vali yardımcıları, kurumların şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve personelin katılımıyla yapılan törenle ilk bağışlar kabul edildi. Proje kapsamında hedeflenen bir milyon kitap bağışı ile bir merkez kütüphane, 100 gezici kütüphane ve bin mini kütüphane kurulacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Toplumun göz temasının kitapla olmasını arzu ediyoruz. O yüzden toplayacağımız bir milyon kitapla il merkezimizde bir büyük kütüphane, bin mini kütüphane ve yüz de mobil kütüphane oluşturacağız. Bütün okullarımızın kütüphanelerini desteklemiş olacağız. Öğretmenler odasında odalarımızda kütüphane olmayan yer kalmayacak. Sokaklarda, caddelerde okullara çizdiğimiz bir alan çerçevesinde mini kütüphaneler olacak. Bütün alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, tramvaylarda, otobüs duraklarında vatandaş sokağa çıktığında bir parka gittiğinde ya da bir caddeden geçtiğinde bizim bir kitabımızla karşılaşsın istiyoruz” dedi.



Vali 'Çile'yi bağışladı

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “3 yıldır devam eden Samsun Okuma Vakti programı çerçevesinde Samsun’da okuma alışkanlıklarını artırmış olduk. Kütüphanelerden daha çok kitaplar okundu. İnsanlar ailecek kitap okumaya başladılar. Ama şimdi bu programını başka bir boyuta geçiriyoruz. Her yerde kitap her yere kitap sloganıyla inşallah bir milyonu aşkın kitap toplamayı hedefliyoruz. Okunmuş kitaplarınızı istiyoruz. Bu kitapların raflarda tozlanmamasını istiyoruz. Başkalarının da bunları okumasını arzu ediyoruz. Ben de Necip Fazıl’ın 'Çile' isimli kitabını diğer arkadaşlarımız okusunlar diye bu kampanyaya bağışlıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında kitap bağışlarının kabul edilmesiyle etkinlik son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.