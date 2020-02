Atakum’a kütüphane müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesine kütüphane müjdesi verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 Yılı 4. Birleşimi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mecliste görüşülen 56 gündem maddesi karara bağlandı.

Yapılan toplantıda Özbekistan’ın Harezm şehri ile Samsun arasında kardeş şehir ilişkisi başlatılması yönünde karar alındı. Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir caddeye 11 Ekim 2019’da Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mutlu Can Meşeci’nin ismi verildi. Eyüp Sultan 3. Sokak adı Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci Caddesi olarak değiştirildi. İlkadım ilçesinde 1 ticaret alanı ve 1 konut alanı kullanımı ile Canik ilçesinde 1 konut alanı kullanımı otopark alanı olarak dönüştürüldü. 35 adet ticari taksi plakasının 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilmesi için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi kabul edildi. Atakum ilçesinde bulunan Türkİş Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alan kütüphane olarak kullanılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürüldü.

Konu hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesine kütüphane müjdesi vererek, “Bir kütüphane üniversiteye yeni yapıldı. Bir de bildiğiniz gibi bizim yeni binası yapılan Gazi Halk Kütüphanesi var. Nüfusumuz arttı ama raylı sistemin gidip gelme noktasında burası çok güzel bir yer. İnşallah Türkiye’nin en iyi kütüphanelerinden bir tanesini şehrimize Atakum’umuza kazandırmak üzere alınan bir karardır” dedi.

Tramvay hattının uzatılması konusuna da değinen Başkan Demir, “Bildiğiniz gibi benim seçim kampanyamda da ifade ettiğim üniversite sapağından Taflan’a kadar Tekkeköy’den de havaalanına kadar bu sistemle devam etmeyeceğiz. Aslında Samsun için en uygun olan sistem şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi. Bu sistem üzerinde hem işletme maliyeti 5’te 1 oranına düşüyor ve ilave bir hat oluşturmaya şehri bölmeye gerek kalmadan bildiğiniz bulvarda o yollarda bunları rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Bir özelliği de her türlü eğimli yollardan da dik bağlantıları rahat kurabiliyoruz” diye konuştu.

Mecliste görüşülen 56 gündem maddesi kabul edildi.

