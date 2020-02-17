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Uyuşturucudan verilen 21 yıl cezaya beraat kararı

İHA

Samsun'a Hollanda'dan PTT kargoyla gönderilen sentetik uyuşturucuyla ilgili yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan 3 şüpheli avukatlarının delilerin hukuka aykırı toplandığını ileri sürerek Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. Mahkeme, yapılan itiraz sonucu 3 şahsın beraatine karar verdi.

Samsun'a Hollanda'dan PTT kargoyla gönderilen sentetik uyuşturucuyla ilgili yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan 3 şüpheli avukatlarının delilerin hukuka aykırı toplandığını ileri sürerek Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. Mahkeme, yapılan itiraz sonucu 3 şahsın beraatine karar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Hollanda'dan Samsun'da bulunan adrese PTT kargo ile içinde sentetik uyuşturucu olan paket gönderildi. İstanbul'da PTT kargoda rutin kontroller sırasında yurt dışından gelen paketler incelendiği narkotik dedektör köpeğinin Hollanda'dan Samsun'a gönderilen pakete tepki vermesi üzerine olay İstanbul Cumhuriyet Savcılığa haber verildi. Savcılık paketin Samsun'a gönderilip kontrollü teslimat yapılmasına talimatı verdi. Gümrük Muhafaza ve İstihbarat ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda paketlerin Samsun'a ulaşmasını sağladı ve olayla ilgili Samsun'da gözaltılar oldu.
Gözaltına alınan Yusuf T.G., Yeliz G. ve Soner G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Söz konusu şahıslar mahkemece "uyuşturucu madde ithal etmek" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf T.G. 21 yıl 10 ay 15 gün, Yeliz G. 16 yıl 6 ay ve Soner G. ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf T.G. ve Yeliz G.'nin avukatı Ata Giritli delillerin hukuka aykırı olarak toplandığını ileri sürerek müvekkillerinin beraatlerini talip edip Samsun Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. Soner G.'nin avukatı da karar itiraz etti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi Yusuf T.G., Yeliz G. ve Soner G.'nin beraatlerine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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