Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 536 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi SamsunAnkara kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 538 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan T.Ö.K. ve A.B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.B. ve T.Ö.K., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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