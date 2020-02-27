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Başkan Demirtaş: “Rahatça yaşayabiliyorsak, şehit ve gazilerimize borçluyuz”

İHA

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün bizler bu topraklar üzerinde rahatça nefes alıp verebiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Başkan Demirtaş: “Rahatça yaşayabiliyorsak, şehit ve gazilerimize borçluyuz”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bugün bizler bu topraklar üzerinde rahatça nefes alıp verebiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz” dedi.
İslam yolunda ömrünü tüketmiş şehitleri hatırlamak, anmak ve anlamak için, Samsun Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlkadım Şubesi tarafından “Şehitler Gecesi” programı düzenledi. Programa katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Program, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından şehitler ve şehadet kavramını anlatan sinevizyon programı izlendi. Sembol isimler ve gençliğe model olan ilham kaynağı olan Şeyh Şamil, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Şeyh Ahmet Yasin, Adnan Demirtürk, Fethi Sekin, Ömer Halis Demir, Eren Bülbül, Mavi Marmara şehitlerinin biyografileri ve örnek mücadeleleri tarih perspektifinde tarihçi İdris Yüce tarafından sunuldu.
Programın açılış konuşmasını yapan AGD İlkadım Şubesi Başkanı Ömer Faruk Eren, şehit ve gazilerin önemine değindi.

“Rahatça yaşayabiliyorsak, şehit ve gazilerimize borçluyuz”
Gecede konuşan ve şehit ve gazilerin önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bir toprak parçasını vatan yapan üç şey vardır. Bu üç şeyin başında şehitlerimizin kanı vardır. Daha sonra alimin mürekkebi ve çalışanın alın teriyle bir toprak vatan olur. Ecdadımız, şehitliğin ne kadar yüksek bir mevki olduğunu bildikleri için vatan savunmasına tereddütsüz katılmışlar, vatan için canla başla mücadele etmişlerdir. Bugün bizler bu topraklar üzerinde rahatça nefes alıp verebiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bu topraklar maddi bedeller ödenerek vatan torağı olmamış, şehit ve gazilerimizin unutulmaz mücadeleleri sayesinde vatanlaşmıştır. Bizler cennetle müjdelenmiş bir ecdadın torunları olmaktan gurur ve onur duymalıyız. Tarih Boyunca inandığımız kutsal değerler için, bütün kutsallarımız için, birliğimiz, beraberliğimiz, bayrağımız ve devletimizin ilelebet payidar olması için gözetleyen, koruyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.
Birlikberaberlik mesajlarının verildiği programda, eller semaya açıldı ve şehitler için dualar yapıldı.
Programın sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a bir hediye takdim edildi.

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