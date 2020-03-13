Sıcak su, aşırı güneş ve sigaraya dikkat

Vücudun en büyük organı olarak kabul edilen ‘deri (cilt)’ konusunda bilgilendirmede bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Nalan Saraç, derinin vücudun en dışını sardığını, beden ısısının ayarlanmasında rol oynayarak kas ve diğer organları koruduğunu söyledi.

Derinin epidermis, dermis, hipodermis olarak üç tabakadan oluştuğunun altını çizen Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Nalan Saraç, epidermisin dış etkenlere karşı vücutta bariyer görevi gördüğüne dikkat çekti. Deriye zarar veren faktörlere de değinen Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Sıcak su, temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, soğuksıcak kirli hava maruziyeti, sigaraalkol alışkanlığı, aşırı güneş ışınları ve stres gibi çeşitli etkenler deri bariyerini bozarak hem deri görünümünü hem de enfeksiyon, egzama gibi deri hastalıklarının gelişimine yol açabilmektedir” dedi.



Nemlendirici kullanın

Deri sağlığı için deri bariyerini bozan zarar verici etkenlerden uzak durmaya ve hyarülonik asit, yağ asitleri, gliserin gibi maddeler içeren nemlendiriciler kullanmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Enjeksiyon, mikro iğneleme, deri içine ilaç verme gibi işlemler, sterilizasyon gerektiren tıbbi işlemlerdir ve mutlaka bir hekim tarafından yapılmalıdır. Bu yüzden güvenilirliğinden emin olmadığınız merdiven altı veya Sağlık Bakanlığı onayı olmayan kliniklerde derinize işlem yaptırmayın. Derinizi sevin ve koruyun" diye konuştu.

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