Traktör devrildi: 1 ölü

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Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akbulut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Nazım Özaslan'ın kullandığı 55 HE 184 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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