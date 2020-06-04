Makas atarak yan yola devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

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<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da sürücüsünün makas atarak seyir halinde bulunduğu öne sürülen otomobil aynı yönde giden otomobile çarparak yan yola devrildi. Burada sürüklenerek park halinde bulunan başka bir otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak seyir halinde bulunan Süleyman E. (23) idaresindeki 55 ACE 862 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan Barış Ö. idaresindeki 55 JK 786 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak devrildi. Yan yolda sürüklenerek park halinde bulunan 55 AH 485 plakalı otomobile çarparak durabilen aracın sürücüsü Süleyman E. ile birlikte yolcu olarak bulunan Oğuzhan A. (23) ve Ahmet A. (26) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-04 00:51:03<br>

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