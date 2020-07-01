İdrar yapmakta zorluk çeken her kişi prostat değil

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, idrar yapmakta zorluk çeken her kişinin ‘prostat’ hastası olmadığını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, idrar yaparken zorluk çeken özellikle orta yaş üstü kişilerin kendi kendine sorduğu “acaba prostat hastası mıyım?” sorusuna cevap verdi. Prostat hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaşan Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Kısa idrar, zor idrar, idrar yapamama gibi belirtileri olan hastalar genelde prostat olarak yorumlanır. Acaba gerçekten böylemi? İdrar kanalı darlıkları da sık, zor ve ince idrar yapmayla gösterir. Yani bütün idrar şikayetleri zorluğu olan hastalar prostat değildir” dedi.

İdrar kanalı darlıkları hakkında bilgi veren Özkan, “İltihaplı durumlarda, kaza yaralanmalardan ya da geçirilmiş idrar yolu prostat ameliyatları veya takılan sondadan kaynaklı olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Günümüz teknolojisinde daha modern daha iyi yöntemlerle ömür boyu bu sıkıntıdan kurtulabilir” diye konuştu.

“İdrar kanalı darlıkları tedavisi yapılmazsa ne olur?” sorusuna cevap veren Opr. Dr. Gürkan Özkan,

“Önce mesane daha sonra böbrek fonksiyonları bozularak ömür boyu böbrekleriniz de kalıcı hasar gelişebilir. Yapılan tedavi her yaş hastaya uygulanabilir. Hasta ameliyattan sonra ertesi gün normal hayatına devam etmekte ve hiçbir sorun yaşanmamaktadır" şeklinde konuştu.

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