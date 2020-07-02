Ahır yangınında 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Donurlu Mahallesi'nde Mustafa Gülaçtı’ya ait olan ahırda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan içeride mahsur kalarak tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

3 büyükbaş hayvanı telef olan Mustafa Gülaçtı'nın ahırı ise kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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