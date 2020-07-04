İstinat duvarında ölüm

Samsun'da bir inşaatın otoparkı önündeki istinat duvarından düştüğü ileri sürülen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın otoparkı önündeki istinat duvarının üzerinde oturan Savaş Dinç (45), düşerek ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. Savaş Dinç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir görgü şahidi polise verdiği ifadede, Savaş Dinç'i inşaat otoparkının önündeki istinat duvarının üzerinde otururken gördüğünü, bir süre sonra da yerde kanlar içinde yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

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