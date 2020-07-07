Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasından 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun Ankara karayolu 77. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir idaresindeki 76 AL 155 plaka sayılı Opel marka otomobil, Zafer Karaca yönetimindeki 55 ZD 906 plaka sayılı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Karaca (62) ile İsa Algun (59), Resul Kızıltepe (64), Ekrem Doğan (75), Zafer Alp Karaca (14) ve Niyazi Tankuş (68) yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.