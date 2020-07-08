‘Kedi kurtarma’ operasyonu

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde park halindeki aracın arka tampon kısmına girerek sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Meydanı'nda yaşandı. Park halindeki bir otomobilin kaporta kısmına sıkışan yavru kediyi fark eden araç sahibi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaptığı kurtarma çalışması soncunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kedi doğal yaşamına bırakıldı.

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