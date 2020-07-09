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‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir"

İHA

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, 'kepçe kulak' sorununun insanlarda ciddi bir kompleks kaynağı, öz güven eksikliği olduğunu belirterek, "Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir" dedi.

‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, ‘kepçe kulak’ sorununun insanlarda ciddi bir kompleks kaynağı, öz güven eksikliği olduğunu belirterek, “Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir" dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kulaklarında şekil bozukluğu olan veya büyük olan insanların başka insanlar tarafından sürekli kendi kulaklarına baktığını düşündüklerini, bunun sonucunda ise alınganlık gösterdiklerini söyledi. Özellikle kepçe kulak diye tabir edilen kişilerin saçlarını uzatıp kamuflaj yapmaya çalıştıklarını ifade eden Akbaş, "Kulaklarımız yüzümüzün estetiğinde, genel görünümünde tamamlayıcı bütünleyici organımızdır. Onun güzelliğinin farkında olmayız. Özellikle kulağın çok kepçe olduğu durumlarda kafadan ayrılıp çok çıkıntılı olduğu veya normalden büyük olduğu durumlarda, kıvrımlarının olmadığı dümdüz olduğu durumlarda gerçekten insanları çok rahatsız eder. Kulaklarının büyük olduğunu halk dilinde kepçe kulak şeklinde olduğunu düşünen insanlar özellikle başka insanların kendine baktığında kulaklarına baktığını düşünürler. Alınganlık gösterirler. Özellikle kepçe kulak diye tabir edilen kişiler özellikle saçlarını uzatıp kamuflaj yapmaya çalışırlar. Kızlar saçlarını asla toplamazlar. Topladıkları takdirde kulaklarının ortaya çıktığını başkaları tarafında alay konusu olduklarını düşünürler" diye konuştu.

"Çocuklar bu konuda çok acımasız olabiliyor"
Çocukların ilkokul döneminden itibaren kulaklarındaki o farklılıktan dolayı arkadaşları arasında mutlaka bir espri, şaka konusu olduklarına dikkat çeken Akbaş, "Çocuklar bu konuda çok acımasızdır. İçinden geçenleri karşındakine direkt söylerler. 'Senin kulağın neden bizimkine benzemiyor’ diye karşısındakini rencide edebilecek sözlerde, davranışlarda bulunabilirler. Hatta lakap takarlar. Örneğin insanlar bir insanı tarif ederken ‘kepçe kulak boyacı, kepçe kulak doktor’ şeklinde lakap takarlar" şeklinde konuştu.

"30 dakika da kulaklarda ki şekil bozukluklarına son"
İnsanları asla kulaklarındaki büyüklükten dolayı farklıymış gibi bir imada dahi bulunmamak gerektiğini vurgulayan Akbaş, "O insanlar çok alıngan oluyorlar. Kepçe kulak varsa bu bizim psikolojimizi etkiliyorsa bunun tedavisi olduğunu bilelim. Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içerisinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir. Tedavisi çok zor değildir. Çocuğun o psikolojisini etkilemeye başladığı dönemde ilkokul döneminde kepçe kulak ameliyatı yapılabilir. Basit olarak gördüğümüz o kepçe kulak hali insanlarda ciddi bir kompleks kaynağı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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