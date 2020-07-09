Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da sağlık yatırımlarında son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da sağlık yatırımlarında son durum

İHA

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, 20142020 yıllarına göre 184 milyon 228 bin 702 TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte bu rakamın 440 milyon 857 bin 312 TL olacağı belirtiliyor.

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da sağlık yatırımlarında son durum

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında Samsun’da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, 20142020 yıllarına göre 184 milyon 228 bin 702 TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte bu rakamın 440 milyon 857 bin 312 TL olacağı belirtiliyor.
Program kapsamında şu ana kadar 8 yatırım tamamlandı. Yatırım programında olan ve son beş yıllık kalkınma planına göre tamamlanan bu yatırımlar: “Asarcık Devlet Hastanesi, 75 yatak Havza Devlet Hastanesi, 75 yatak Terme Devlet Hastanesi, 25 yatak Ladik Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası (Onarım), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (200 yatak + 60 AMATEM), Çarşamba Devlet Hastanesi (250 yatak) ve Asarcık ilçesi Akyazı Sağlık Evi” oldu. Bu yatırımlar için toplamda 184 milyon 228 bin 702 TL kaynak kullanıldı.
6 yatırımın inşaatı şu anda devam ediyor. Bu yatırımlar ise 43 milyon 242 bin TL bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 unit ADSM), 37 milyon 55 bin TL bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası, 14 milyon 676 bin TL bedelli 25 yatak Salıpazarı Devlet Hastanesi, 126 milyon 900 bin TL bedelli 250 yatak Tekkeköy Devlet Hastanesi, 14 milyon 974 bin TL bedelli 25 yatak 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi ve 14 milyon 634 bin TL bedelli 25 yatak Kavak Devlet Hastanesi. Bu projelerdeki toplam yatırım tutarı ise 251 milyon 481 bin 610 TL.
2018 yılı yatırım programında olan Terme 1. basamak hizmet binası (TSM, 56 Hekimli ASM, 3 akipli A2 tipi ASHİ) projesinde de 15 Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapıldı. Projeye 5 milyon 147 bin TL kaynak ayrıldı. Bu projeler toplamında sağlıkta dönüşüme Samsun’a 440 milyon 857 bin TL yatırım yapıldı.
Bu yatırımlardan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası projesinde 19 Haziran 2020 tarihinde geçici kabul onaylanarak 22 Haziran 2020 tarihinde hizmet sunumuna başlandı. 25 yatak Salıpazarı Devlet Hastanesi inşaatı da tamamlandı. Bakanlık tarafından 15 Haziran 2020 tarihinde geçici kabul çalışmalarına başlandı. Kabul eksikliklerinin tamamlanması için 30 günlük ek süre verildi.
2018 yılında başlanan Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 unit ADSM)projesinde heyelanlı alanın yapımı tamamlanması işi devam ettiğinden müteahhit firma tarafından 120 günlük süre uzatımı dilekçesi verildiği bilgisi alındı. Henüz süre uzatımı ise onaylanmadı. İnşaatı devam eden yatırımda süre uzatımı ile bitiş tarihi 5 Haziran 2020’ydi. İnşaatta fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesinde. 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 6,5 seviyesinde.
2019 yılında başlayan 25 yatak 19 Mayıs Devlet Hastanesi projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 65 seviyesinde sorunsuz devam ediyor. Aynı yıl başlayan 25 yatak Kavak Devlet Hastanesi projesi de yüzde 68 seviyesinde sorunsuz devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ilk yatırımını aldı Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Yapay Zeka’ya ilk yatırım Dünyanın en büyük melek yatırım ağından OMÜ akademik girişimcisine yatırım
YEREL HABERLER “Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ...
Canik'te hijyenik ve sağlıklı kurban satış pazarı Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında bütün hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Canik'te hijyenik ve sağlıklı kurban satış ...
Bafra'da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Bafra'da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” ...
İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
YEREL HABERLER İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu
YEREL HABERLER Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da ...
"Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" iptal
YEREL HABERLER "Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan ...
YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü diploma töreni online yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ...
Zabıtadan eş zamanlı denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan eş zamanlı denetim
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı kadınlar üretimde güç birliği yapacak
YEREL HABERLER Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı ...
Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli ...
Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede
Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına ...
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Canım Dayım filminde çekimler başladı
YEREL HABERLER Canım Dayım filminde çekimler başladı
Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
YEREL HABERLER Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı ...
Ekmekçioğlu: “Sosyoekonomik eşitsizlikler, insani duygular karşısında tehditkar bir durum açığa çıkarıyor”
YEREL HABERLER Ekmekçioğlu: “Sosyoekonomik eşitsizlikler, insani ...
Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ...
‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir"
YEREL HABERLER ‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve ...
Fırtınayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Fırtınayı fırsata çevirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X