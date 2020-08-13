Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde Yaşar Şimşek (53), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mesut Şimşek´i (23), tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Kamberli Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Şimşek ile yeğeni Mesut Şimşek arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Yaşar Şimşek, tabancayla yeğenine ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şimşek´in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar Şimşek ise polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-08-13 15:56:39



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