Kazada yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolu üzerinde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki 52 ABM 854 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Çiğdem Kaya ile yanındaki 4 yaşındaki oğlu Miraç Kaya'ya çarptı. Kazada yaralanan anneoğlu Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Miraç Kaya, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.