Atakum zabıtasından korona virüslü vatandaşlara karantina kontrolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum zabıtasından korona virüslü vatandaşlara karantina kontrolü

İHA

Atakum zabıtasından korona virüslü vatandaşlara karantina kontrolü

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Samsun’daki sorumluluk alanlarında korona virüsü teşhisi konmuş ya da hastalık şüphesi nedeniyle 14 gün boyunca evlerinde kalmaları zorunlu olan vatandaşların karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.
Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgını sonrasında Türkiye’deki ilk vakanın açıklanması ile birlikte acil durum eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, saha çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde korona virüsü testi pozitif çıkan ve genel durumu iyi olan hastalarla birlikte temaslı ve şüpheli durumdaki yurttaşlar için evde karantina süreci uygulanıyor. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, filyasyon çalışmaları sonucunda belirledikleri pozitif vaka ve temaslı yurttaşlara telefonla ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları gerektiğini iletiyor. Yurttaşların karantina kurallarına uyup uymadıkları ise Atakum Kaymakamlığı’nın koordine ettiği ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı personel de kapı kapı dolaşarak karantina denetimi gerçekleştiriyor. Kurallara uymayan, karantina sürecini geçirmek zorunda oldukları adreslerde bulunamayan yurttaşlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenleniyor.

Toplum sağlığı için yoğun mesai
Atakum Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde korona virüsü testi pozitif çıkan ve temas nedeniyle şüpheli bulunan yurttaşların adres ve iletişim bilgilerini günlük olarak Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletiyor. Ellerine ulaşan liste ile her gün sahaya çıkan zabıta ekipleri, karantinada olan yurttaşların adreslerini tek tek ziyaret ederek telefonla iletişim kuruyor. Yurttaşları, balkon ya da pencereden görerek ikametlerini terk etmediklerini tespit eden ekip, gün boyu listede yer alan adresleri dolaşıyor. Uzaktan yapılan görüşme ile kontrol edilen yurttaşlara, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin geçmiş olsun dilekleri iletiliyor. Toplum sağlığının korunması ve salgının yayılım hızının azaltılması için yoğun mesai yapan zabıta çalışanları, gün sonunda listede yer alan tüm yurttaşlarla ilgili tespitlerini İçişleri Bakanlığı İl Salgın Denetim Uygulaması’na erişerek sisteme işliyor.
Karantina kontrolü çalışmaları hakkında bilgi veren Atakum Zabıtası yetkileri, “Karantinada kalmak zorunda olan Atakumlular genel olarak kurallara uyuyor. Atakum Kaymakamlığı’ndan bize her gün farklı listeler ulaşıyor. Habersiz şekilde adreslerine gittiğimizde onları evlerinde buluyoruz. Atakum’da herkes toplum sağlığını korumak için üzerine düşeni yapıyor” bilgisini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın ...
Tekkeköy'e 16 derslikli okul Hayırsever Yeşilyurt ailesinden eğitime büyük destek
YEREL HABERLER Tekkeköy'e 16 derslikli okul Hayırsever Yeşilyurt ...
Samsun'da "Eğitime Bir Tablet Katkın Olsun Projesi” hayata geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da "Eğitime Bir Tablet Katkın Olsun Projesi” ...
Samsun’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"
YEREL HABERLER Samsun’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var ...
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına şafak vakti operasyonunda ...
Samsun’da üretilen semaverler dünyaya satılıyor
YEREL HABERLER Samsun’da üretilen semaverler dünyaya satılıyor
Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye birincisi
YEREL HABERLER Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye ...
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını ...
Samsun'da amatör olta balıkçılarından eylem
YEREL HABERLER Samsun'da amatör olta balıkçılarından eylem
‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi'ne Vezirköprü damgası
YEREL HABERLER ‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi'ne ...
Canik'ten robotik kodlama ve yazılım eğitimi
YEREL HABERLER Canik'ten robotik kodlama ve yazılım eğitimi
İlkadım’da 7/24 saat halk sağlığı hizmeti
YEREL HABERLER İlkadım’da 7/24 saat halk sağlığı hizmeti
Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi
YEREL HABERLER Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi
"Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu Samsun Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı Samsun Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu Samsun ...
Atlarla denizde antrenman
YEREL HABERLER Atlarla denizde antrenman
Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs ...
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Kayak Merkezi’ne yeni yatırım
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Kayak Merkezi’ne ...
Samsun Şehir Hastanesi'nde geri sayım
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi'nde geri sayım
Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Atlara denizde özel idman
YEREL HABERLER Atlara denizde özel idman
Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele ...
Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü
Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü
YEREL HABERLER Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü
Bafra’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bafra’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X